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ВС России освободили Петровское на авдеевском направлении

14:24
  • среда
  • 28 февраля 2024

Об этом рассказали в Минобороны

Российские бойцы в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении. Об этом в среду, 28 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.
После потери Авдеевки у ВСУ не осталось выстроенной линии обороны

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск "Центр" освободили Петровское, а также заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.

Днем ранее сообщалось, что российские войска, отразив девять атак ВСУ, освободили поселки Победа и Северное. Противник на южном направлении потерял за сутки до 480 боевиков и большое количество техники, в том числе американский танк Abrams и боевую машину пехоты производства США Bradley.

26 февраля в Минобороны рассказали, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении и продолжили улучшать положение по переднему краю.

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