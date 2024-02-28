ВС России освободили Петровское на авдеевском направлении

Об этом рассказали в Минобороны

Российские бойцы в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении. Об этом в среду, 28 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск "Центр" освободили Петровское, а также заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.

Днем ранее сообщалось, что российские войска, отразив девять атак ВСУ, освободили поселки Победа и Северное. Противник на южном направлении потерял за сутки до 480 боевиков и большое количество техники, в том числе американский танк Abrams и боевую машину пехоты производства США Bradley.

26 февраля в Минобороны рассказали, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении и продолжили улучшать положение по переднему краю.

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