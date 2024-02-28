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Стало известно, кем служат в ВСУ солдаты НАТО

14:43
  • среда
  • 28 февраля 2024

Официально Запад уверяет в отсутствии своих военных на Украине

Военнослужащие государств — членов НАТО уже были замечены в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса ВС России на артемовском направлении.
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По словам бойца, "представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем артемовском направлении", их участие в боях "не секрет".

Российский военный рассказал, что из натовских солдат нередко состоят заградительные отряды, мешающие отступать украинским бойцам. Также иностранцы есть среди наводчиков западного вооружения, в рядах связистов, летчиков и военных консультантов, сообщает РИА Новости.

Они постоянно тут. Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места. Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы деру дали.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы заявил, что на Украине уже присутствует и участвует в боевых действиях спецназ западных государств, хотя официально об этом Киев и Запад не сообщали.

Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик отмечал, что ряд государств — членов НАТО пытается устроить заговор, чтобы легализовать присутствие своих военных на Украине и их участие в боевых действиях против России.

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