Беременная женщина поскользнулась на тротуаре, упала и умерла

Жительнице Подмосковья было 29 лет

Жительница Воскресенска скончалась спустя неделю после того, как поскользнулась на тротуаре и сломала ногу. Женщине было 29 лет и она ждала ребенка. Об этом сообщает издание "Воскресенск Online". Неделю пострадавшая провела в больнице.

По данным издания, ей должны были сделать операцию на сломанной ноге. Во время хирургического вмешательства у пациентки оторвался тромб. Врачи не смогли помочь. Младенец выжил. Врачи с помощью кесарева сечения помогли появится на свет девочке. Она здорова, хоть и родилась слегка раньше срока.

Пока не известно, будут ли родственники погибшей женщины обращаться в суд и пытаться отсудить у управляющей компании компенсацию. Отмечается, что у пострадавшей, помимо младенца, осталась еще трехлетняя дочка.

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