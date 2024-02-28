Китай призвал создать условия для снижения напряженности на Украине

КНР обещает и дальше играть конструктивную роль в урегулировании конфликта

Пекин призывает все стороны украинского конфликта приложить усилия для снижения напряженности. Об этом в среду, 28 февраля, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Чиновница прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину.

Мао Нин указала на необходимость "создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий" на Украине.

Спикер внешнеполитического ведомства пообещала, что Пекин "продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине", сообщает ТАСС.

Ранее глава словацкого кабмина Роберт Фицо заявил, что атмосфера на конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая состоялась в Париже, была военной. Участники мероприятия были настроены "любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась", отметил политик.

Политолог Сергей Марков заявил, что, обсуждая пресловутый план Зеленского, Запад в идеале хочет "принудить Россию вообще к своего рода капитуляции", чтобы наша страна "вывела войска и начала выплачивать репарации". Эксперт допустил, что "Москве под видом переговоров о мире в Швейцарии просто предъявят ультиматум".

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