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Латвия приравняла голосование на выборах президента России к поддержке СВО

15:20
  • среда
  • 28 февраля 2024

При этом запретить голосовать на территории посольства России невозможно

Латвийские власти не могут запретить россиянам голосовать на выборах президента России, но рассматривают участие в этих выборах как проявление поддержки российской спецоперации. Такое заявление в среду, 28 февраля, сделала министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере.
В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента России

Политик напомнила, что территория российского посольства в Риге является территорией Россией, а потому Латвия не может запретить организовывать там участки для голосования или ограничить россиянам доступ к ним.

При этом Либиня-Эгнере заявила, что желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку конфликта на Украине, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что общее количество избирательных участков России за рубежом сократилось на 113. По его словам, дополнительные участки "не откроются по вине тех стран, где находятся наши диппредставительства".

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предупредила, что не исключает попыток срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом. В частности, там указали на вероятность "развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера".

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