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МИД: Москва расценит присутствие военных НАТО на Украине как эскалацию конфликта

15:33
  • среда
  • 28 февраля 2024

Ранее в Париже не исключили отправку контингента на Украину

Присутствие военных НАТО на Украине расцениваются в Москве как эскалация конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила инициативу президента Франции о возможной отправке контингента на помощь киевскому режиму.

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Отвечая на вопрос западных журналистов о рисках в связи с заявлениями Эммануэля Макрона, Захарова на брифинге подчеркнула, что такие шаги и приводят к эскалации. Градус напряженности возрастает с каждой поставкой оружия киевскому режиму и каждым очередным западным траншем.

Если же ко всему, что делает Запад сейчас, добавится отправка натовских военных, то это будет, по словам Захаровой, "непосредственно эскалацией". Вне зависимости от того, в какую форму будет облечено это военное присутствие.

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