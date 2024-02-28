Президент Азербайджана опроверг слухи о планах напасть на Армению

Это инсинуации, подчеркнул Алиев

У Азербайджана нет планов нападения на Армению. Такое заявление сделал в среду, 28 февраля, азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Политик прокомментировал высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что "если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого".

В ответ Алиев подчеркнул, что это не более чем инсинуации, распространяемые президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.

Все это — часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны, связанной с тем, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению.

Ранее сообщалось, что во время недавнего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж была достигнута договоренность об обмене секретными данными. Ереван будет передавать Парижу такие сведения, касающиеся Азербайджана, России, Ирана и Турции.

Это произошло на фоне решения Армении приостановить участие в ОДКБ. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам всё".

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