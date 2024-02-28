Приднестровье попросило у России помощи из-за давления Молдавии

В непризнанном государстве проходит съезд депутатов

Власти Приднестровья обращаются за помощью к России из-за давления Молдавии. Об этом говорится в резолюции съезда депутатов всех уровней непризнанного государства, которую в среду, 28 февраля, публикует ТАСС.

В документе подчеркивается, что Приднестровская Молдавская Республика оказалась под действием экономической блокады со стороны Молдавии.

Председатель Верховного совета Приднестровья Александр Коршунов призвал мировое сообщество, в том числе российский парламент, "не допустить превращения Приднестровья в резервацию или гетто XXI века", сообщает ТАСС.

От имени народа Приднестровья обращаемся ко всем нашим партнерам и международным структурам, которые имеют влияние на должностных лиц Молдавии, с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья.

Ранее появились слухи, что по итогам съезда ПМР может обратиться к российским властям с официальной просьбой о принятии в состав России. Однако источники подчеркнули, что настоящая цель предстоящего форума — известить мир о давлении со стороны Кишинева, при этом "не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России".

При этом председатель молдавского парламента и руководитель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Россия якобы пытается помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и для этого создала "этот замороженный конфликт в Приднестровье".

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