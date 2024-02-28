Мать надолго заперла пятерых детей в холодном доме

Жительница Краснодарского края бросила малышей и уехала на четыре дня

Жительница Краснодарского края бросила пятерых малышей в холодном доме на четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. ЧП произошло на хуторе Бейсужек. В полицию позвонили соседи, так как температура все это время держалась ниже нуля, а ночью были заморозки.

Мать приехала домой только по требованию сотрудников правоохранительных органов. Дети все это время были голодными, поэтому их отправили в больницу с признаками истощения. Горе родительнице сообщила, что уехала всего на несколько часов. Почему потом выключила телефон и не появлялась несколько дней - не объяснила. Стоит отметить, что самому старшему из детей всего 10 лет. Младшему - три года.

Против горе-родительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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