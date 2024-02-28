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Западные политики продолжают оправдываться после заявления Макрона

18:04
  • среда
  • 28 февраля 2024

В Германии отнеслись к идее президента Франции скептически

Никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии. Уже третий день западные политики оправдываются за необдуманные слова главы Пятой республики. Не сходит с первых полос и другая тема - борьба европейских фермеров за свои права.

Подробнее – в репортаже

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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