Проект бюджета или временная резолюция до сих пор не согласованы

Площадь природных пожаров в американском Техасе выросла до 129 тысяч гектаров. В ряде населенных пунктов местные жители покидают свои дома, в северной части штата в городе Канэйдиан эвакуированы две больницы. Остается чуть больше недели и в фигуральном смысле запылают все Соединенные Штаты. Стране грозит полный шатдаун - остановка работы всех государственных органов из-за отсутствия финансирования. И нынешняя вашингтонская администрация демонстрирует беспомощность в этом вопросе.

Кадры из охваченного природными пожарами Техаса напоминают огненный апокалипсис. Пламя как будто стеной идет по лесам и автотрассам. В 60 округах объявлено чрезвычайное положение. Властям пришлось приостановить работу находящегося в штате завода по сборке ядерных боеприпасов и эвакуировать персонал. Остальное население централизованно пока из опасных районов не вывозят. Людям просто рекомендовали найти надежное укрытие. Хотя, как выбираться? тоже непонятно. Многие дороги перекрыты.

Вне зависимости от погодных условий? на повестке острый вопрос - а кто будет ликвидировать последствия разгула стихии. Десятки частных домов сгорели, более 4 тысяч остались без электричества. А министерство энергетики, на балансе которого находится и техасский ядерный завод, попал в число ведомств, чья работа уже с пятницы может быть полностью парализована. Через два дня Америку ждет частичный шатдаун. А к 8 марта - полная остановка деятельности правительства.

Ни проект бюджета, ни хотя бы временная резолюция до сих пор не согласованы. Байден оказался не способен привести противоборствующие стороны хотя бы к подобию консенсуса. Встреча в Белом доме, которая состоялась накануне выхода Конгресса с двухнедельных каникул, оказалась безрезультатной. Демократы намерены продолжать воевать руками украинцев с Россией. И даже не скрывают, что это их война. Республиканцы пытаются остановить поток нелегалов на границе.

Встреча Байдена с лидерами Конгресса уже попала в юмористические телешоу. Одна из зарисовок под условным названием: пустая трата времени в Белом доме престарелых.

А на этих кадрах репортер симпатизирующего демократам канала MSNBC, что называется, не на тех напал, пытаясь получить нужные ответы. Хотя мог бы и догадаться, с кем имеет дело, если бы внимательнее присмотрелся к своим визави. На их футболках - портреты 45-го президента США с подписью "не виновен". И этих людей, выбирающих слоган Трампа "сделаем Америку снова великой", внутренние проблемы страны волнуют гораздо больше, чем хотелки киевской шайки и их кураторов.

Всех инакомыслящих походя записали в сторонники автократии, главным символом которой либеральные американские СМИ считают Трампа. И эти же медиа декларируют себя стражами демократии. Забывая, что свобода слова - одна из ее базовых ценностей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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