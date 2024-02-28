Компания Х5 открыла многофункциональный центр для курьеров

Он находится в столице

В Москве открылся МФЦ для курьеров. Это первый многофункциональный центр для тех, кто работает с компанией X5. Соискателям здесь предоставят нужную информацию, новичкам помогут оформить все документы. Полезно будет посетить учреждение и опытным сотрудникам.

Люди в яркой форме и с термосумками спешат в нарядное здание на Садовом кольце. Здесь они не на работе, а в гостях. Компания Х5 открыла первый многофункциональный центр для курьеров, где они смогут получить поддержку и консультацию.

"Экспресс-доставка развивается хорошими темпами, развивается уже не первый год. И если говорить про количество активных партнёров, с которыми мы взаимодействуем - почти 11 тысяч курьеров, прирост почти двукратный по сравнению с прошлым годом. И это количество продолжает увеличиваться. Мы открыли этот центр. Он оборудован зонами, в которых можно получить консультацию, получить обучение, получить униформу. Решить свои вопросы, пообщаться с коллегами", - рассказал Сергей Паньков, управляющий директор Х5 Digital.

В центре продуманы зоны отдыха и учебные классы. Здесь помогут с легкостью войти в профессию, научат пользоваться приложениями, расскажут, как правильно доставлять товар и работать с клиентами. А в будущем планируются тренинги по нюансам сборки. Специалисты центра помогут сократить время от подачи документов до выхода на первую смену.

"Центр очень нравится, я думаю, что он принесет много пользы. Сюда можно приехать, напрямую пообщаться. Дело в том, что у нас чат поддержки, телефонная линия поддержки. И многим курьерам тяжело информацию воспринимать, им будет удобно приехать и пообщаться здесь", - говорит курьер Александр Суханов.

В день здесь смогут принять больше 100 курьеров. Аналогичные центры компания планирует открыть и в других крупных регионах.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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