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Ватикан сообщил о госпитализации папы Римского Франциска

15:57
  • среда
  • 28 февраля 2024

Ранее понтифик жаловался на симптомы "легкого гриппа"

Пресс-служба Святого Престола сообщила о госпитализации папы Римского. По данным Ватикана, после общей аудиенции Папа Франциск отправился в больницу Джемелли Изола Тиберина для прохождения медицинского осмотра.

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По данным телеканала ABC, ранее понтифику пришлось отменить несколько аудиенций. В частности, Франциск отменил встречу с дьяконами Римской епархии, пожаловавшись на симптомы "легкого гриппа".

Журналисты отмечают, что 87-летний глава церкви страдает несколькими хроническими заболеваниями. Сейчас он вынужден передвигаться в инвалидной коляске. По данным телеканала, после медицинского осмотра Папа Франциск вернулся в Ватикан.

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