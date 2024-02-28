Захарова предупредила Стокгольм об ответе Москвы на вступление Швеции в НАТО

Все зависит от поведения шведских властей

Ответные шаги Москвы после вступления Швеции в НАТО будут определены исходя из поведения Стокгольма. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Россия будет внимательно следить, как будет Швеция реализовывать свое членство в альянсе. Ответные шаги военно-технического или иного характера будут предприняты для купирования возникающих в этой связи угроз.

Парламент Венгрии ранее ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в НАТО. По данным РИА Новости, церемония вступления Швеции в Североатлантический альянс откладывается – она состоится, скорее всего, не раньше следующей недели.

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