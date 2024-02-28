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Захарова предупредила Стокгольм об ответе Москвы на вступление Швеции в НАТО

16:34
  • среда
  • 28 февраля 2024

Все зависит от поведения шведских властей

Ответные шаги Москвы после вступления Швеции в НАТО будут определены исходя из поведения Стокгольма. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По словам дипломата, Россия будет внимательно следить, как будет Швеция реализовывать свое членство в альянсе. Ответные шаги военно-технического или иного характера будут предприняты для купирования возникающих в этой связи угроз.

Парламент Венгрии ранее ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в НАТО. По данным РИА Новости, церемония вступления Швеции в Североатлантический альянс откладывается – она состоится, скорее всего, не раньше следующей недели.

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