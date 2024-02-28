Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Обстреляно село Тишанка

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. Украинский дрон сбит над территорией Белгородской области.

Как сообщили в Минобороны России, беспилотник был обнаружен около 16:00. Противник использовал беспилотник самолетного типа. Цель была уничтожена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил в Telegram об обстреле села Тишанка Волоконовского района со стороны ВСУ. Повреждена линия электропередачи. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. Пострадавших нет.

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