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Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

16:56
  • среда
  • 28 февраля 2024

Обстреляно село Тишанка

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. Украинский дрон сбит над территорией Белгородской области.

Три украинских дрона сбила российская ПВО над Белгородской областью
Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Как сообщили в Минобороны России, беспилотник был обнаружен около 16:00. Противник использовал беспилотник самолетного типа. Цель была уничтожена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил в Telegram об обстреле села Тишанка Волоконовского района со стороны ВСУ. Повреждена линия электропередачи. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. Пострадавших нет.

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