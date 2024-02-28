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Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

22:07
  • среда
  • 28 февраля 2024

Удалось сократить сроки производства

Тульское НПО "Сплав" увеличило выпуск снарядов в 4 раза, по некоторым позициям - в 7 раз. Об этом сообщили в Минобороны по итогам поездки на предприятие главы ведомства Сергея Шойгу.

Министр посетил также ряд других предприятий ОПК в Тульской области. Он подчеркнул, что после предыдущей проверки на них произошли серьезные изменения. По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора.

Сергей Шойгу поставил задачу скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-й и 3-й кварталы.

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