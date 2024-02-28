ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев потребовал обеспечить войска востребованными системами ПВО

17:46
  • среда
  • 28 февраля 2024

По словам зампреда Совбеза, есть указания главы государства

Российские войска необходимо обеспечить наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности России. Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

"Цирк уродов": Медведев оценил заявления о вводе войск НАТО на Украину
Медведев жёстко ответил Мелони на её реплику про спецоперацию

Зампред Совбеза отметил, что по мере того, как запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать. По словам Медведева, он доложил о приоритете обеспечения особо востребованными средствами ПВО президенту России. Владимир Путин дал ряд специальных указаний по этому вопросу, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу 28 февраля проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области. Сергей Шойгу призвал производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки своей продукции в Вооруженные силы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.