Медведев потребовал обеспечить войска востребованными системами ПВО

По словам зампреда Совбеза, есть указания главы государства

Российские войска необходимо обеспечить наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности России. Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

Зампред Совбеза отметил, что по мере того, как запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать. По словам Медведева, он доложил о приоритете обеспечения особо востребованными средствами ПВО президенту России. Владимир Путин дал ряд специальных указаний по этому вопросу, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу 28 февраля проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области. Сергей Шойгу призвал производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки своей продукции в Вооруженные силы России.

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