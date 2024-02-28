Собянин: В Москве работает 138 центров госуслуг

Мэр столицы раскрыл подробности работы центров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных преимуществах столичных центров госуслуг. Так, там ежедневно помогают 70 тыс. москвичей.

В Москве 138 центров госуслуг, там работают более 11 тысяч специалистов, действует индивидуальный подход к каждому посетителю. В своем Телеграм-канале мэр столицы раскрыл подробности работы центров.

"Флагманские офисы с расширенным перечнем услуг и дополнительными сервисами; зона электронных услуг, в которой сотрудники помогают оформить документы онлайн; доступная среда для людей с ограниченными возможностями; зона обмена книгами, где есть произведения в электронном формате; в большинстве офисов – современные диагностические комплексы для первичной проверки показателей здоровья; в 30 офисах открыта выставка "Москва – с заботой об истории", - отмечается в сообщении.

Осенью прошлого года Собянин подвел итоги девяти лет работы московского стандарта госуслуг. Основной принцип заключается в том, что специалисты центров "Мои документы" не просто оформляют госуслуги, а создают дружелюбную и комфортную атмосферу для посетителей — человек на первом месте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"