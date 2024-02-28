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Путин определил стратегию научно-технологического развития России

18:04
  • среда
  • 28 февраля 2024

Подписан соответствующий указ

Стратегия научно-технологического развития России утверждена. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Указ определяет цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития России. Устанавливаются основные направления государственной политики в этой области, а также меры их реализации.

Подчеркнута необходимость создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в интересах России. С этой целью предписывается объединение усилий органов власти – как на федеральном, так и на региональном уровнях - с научно-образовательным и предпринимательским сообществами.

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