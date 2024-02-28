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Второй за полчаса дрон уничтожен над Белгородской областью

18:29
  • среда
  • 28 февраля 2024

Пострадавших нет

Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на российской территории пресечена российской противовоздушной обороной. Второй за полчаса украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Три украинских дрона сбила российская ПВО над Белгородской областью

Как сообщили в Минобороны России, дрон был обнаружен около 16.30 мск. Дежурными средствами ПВО БпЛА самолетного типа был уничтожен.

Военное ведомство уже сообщало 28 февраля о ликвидации украинского дрона. По данным Минобороны, беспилотник засекли около 16:00, цель была уничтожена. Как сообщили власти региона, пострадавших нет.

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