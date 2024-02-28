Второй за полчаса дрон уничтожен над Белгородской областью

Пострадавших нет

Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на российской территории пресечена российской противовоздушной обороной. Второй за полчаса украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

Как сообщили в Минобороны России, дрон был обнаружен около 16.30 мск. Дежурными средствами ПВО БпЛА самолетного типа был уничтожен.

Военное ведомство уже сообщало 28 февраля о ликвидации украинского дрона. По данным Минобороны, беспилотник засекли около 16:00, цель была уничтожена. Как сообщили власти региона, пострадавших нет.

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