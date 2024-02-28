Мишустин призвал ФАС отслеживать ценообразование в сфере гособоронзаказа

Премьер провел встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы

Важно защитить потребителя от недобросовестного производителя и от некачественных поставщиков. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.

Он доложил, что ФАС на постоянной основе следит за ценообразованием на социально значимых товарных рынках. Прежде всего? речь идёт о продуктах питания.

Под контролем и рынок автомобильного топлива. По поручению правительства служба проверяет экономическую обоснованность конечной цены для потребителей. В случае нарушений принимаются меры антимонопольного реагирования.

В приоритете и проверка лекарств из перечня жизненно необходимых. В прошлом году службе удалось снизить стоимость более 250 препаратов. Также ФАС мониторит и электронные площадки. Это платформы, которые торгуют товарами и услугами — каршеринг, такси и многое другое. Премьер призвал службу отслеживать цепочку ценообразования и в сфере гособоронзаказа.

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