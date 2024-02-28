Кандидаты в президенты продолжают поездки по регионам

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Более 80% избирателей, c которыми пообщались сотрудники избиркомов в рамках проекта "ИнформУИК", заявили, что планируют голосовать традиционно - на избирательных участках. Об этом сегодня сообщила председатель Центризбиркома. Элла Памфилова также рассказала, что поступило более 3 миллионов заявок от россиян на дистанционное голосование. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Предвыборная кампания в разгаре.

По всей России уже более трех миллионов избирателей подали заявки на дистанционное электронное голосование на выборах президента 15-17 марта, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Свыше миллиона человек планируют воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель". В минувшее воскресенье в стране началось досрочное голосование, оно продлится до 14 марта в 42 регионах. И уже почти в половине из них избиратели воспользовались такой возможностью.

"В 18 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало уже 43 622 избирателя. Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных местах или отдаленных местностях - 40 008, а на судах, которые в дни голосований будут находиться в плавании, 3614 наших граждан", - сообщила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России.

Кандидаты в президенты от парламентских партии тем временем продолжают поездки по регионам и встречи с избирателями. Николай Харитонов, идущий на выборы от КПРФ, сегодня общался с представителями Союза советских офицеров и Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Кандидат рассказал о своей программе, уделив особое внимание поддержке и укреплению мощи вооруженных сил.

"Люди работают - все для победы, для фронта. Делятся и приобретают все, что необходимо нашим вооруженным силам, которые проводят специальную военную операцию, прекрасно понимая, что западным мир во главе с США со звериным оскалом во главе делает все, чтобы нашу армию истощить через боевые действия, через Украину. И мы прекрасно понимаем - чтобы в ближайшее время иметь это могущество, мы должны армию укрепить", - рассказал Николай Харитонов.

Единый кандидат от партий "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков сегодня с Государственной думе сообщил, что разработан и вносится на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о поддержке студентов. Вспоминая свои годы учебы на историческом факультете МГУ, Даванков убежден, что студенты в первую очередь должны учиться, а не подрабатывать.

"Если мы хотим, чтобы у нас было образованное поколение, то стипендия должна быть для отличников не меньше, чем один минимальный размер оплаты труда - это значит 19 тысяч рублей. Для всех остальных - мы считаем, что минимальная стипендия должна быть половина МРОТ - это 9,5 тысячи рублей. Мы этот законопроект вносим сегодня и будем обсуждать его в течение этого - начала следующего года, когда будем обсуждать бюджет 25-го года. Мы считаем, что эти деньги есть", - отметил Владислав Даванков.

Баллотирующийся на пост президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня вручил партбилеты активистам – участникам различных проектов партии из Москвы и Московской области. Леонид Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР всегда создавала возможности для профессиональной реализации своих сторонников во всех сферах, в том числе и в политике.

"Сегодня в очередной раз прошел прием в члены ЛДПР. В партию вступили и люди старшего возраста, и люди зрелые, но еще достаточно молодые, и откровенная молодежь. За всех мы очень держимся. За всех мы очень гордимся. Это калиброванные люди, они с партией давно. И в сегодняшнее непростое время партия нуждается в таких кадрах", - заявил Леонид Слуцкий.

ЦИК России определит результаты выборов президента не позднее 28 марта. По закону на это отводится не более 10 дней после даты голосования, отметили в Центризбиркоме.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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