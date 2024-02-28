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В МИД назвали защиту жителей Приднестровья одним из приоритетов Москвы

18:54
  • среда
  • 28 февраля 2024

Дипведомство отреагировало на просьбу Тирасполя о помощи

Просьбы жителей Приднестровья всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами. Защита интересов соотечественников – один из приоритетов Москвы, заявили в МИД России.

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28 февраля в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прошел съезд депутатов всех уровней. Была принята резолюция с просьбой  к России о помощи из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Критическая ситуация требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации, отмечалось в документе. Депутаты приготовили обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы России.

В Госдуме отреагировали на обращение депутатов ПМР. По словам первого замглавы Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, России надо оказать Приднестровью помощь, передает ТАСС.

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