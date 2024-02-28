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Лавров обсудит с турецким коллегой урегулирование украинского конфликта

19:49
  • среда
  • 28 февраля 2024

Это возможно лишь при учете интересов России

Главы МИД России и Турции обсудят актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе. Сергей Лавров и Хакан Фидан проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий и обсудят принципы мирного урегулирования конфликта.

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В МИД России подчеркнули, что урегулирование возможно исключительно при условии учета Киевом российских интересов и озабоченностей. Сообщение внешнеполитического ведомства подготовлено к предстоящему участию Сергея Лаврова в Анталийском дипломатическом форуме.

В заявлении отмечено стремление турецких партнеров к взаимодействию с Российской Федерацией по представляющим взаимный интерес вопросам. Сотрудничество продолжается - несмотря на растущее давление Запада на дружественные страны и его попытки ограничить их контакты с Россией.

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