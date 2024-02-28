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Автомобилистам в Москве посоветовали пересесть в четверг на городской транспорт

20:11
  • среда
  • 28 февраля 2024

Улицы в центре столицы будут временно перекрыты

Движение по некоторым улицам в центре столицы будет перекрыто в четверг, 29 февраля. Департамент транспорта Москвы рекомендует автовладельцам пользоваться городским транспортом.

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По данным дептранса, будет перекрыто движение на площади Васильевский Спуск, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка, а также в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка. На улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет временно запрещена парковка.

Также будет временно закрыто движение на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной и на улице Варварка - от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

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