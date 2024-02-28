СМИ: Украинцы не хотят идти на верную смерть

Информация о военных действиях на Украине в западных СМИ искажена, признает итальянское издание Fatto Quotidiano. Журналисты заявляют, что решили говорить прямо: солдаты ВСУ больше не в силах идти на верную смерть. Они умоляют Запад прекратить конфликт.

Авторы статьи отмечают, что молодые украинцы не хотят воевать. Они сопротивляются мобилизации, многие пытаются покинуть страну. А некоторые ломают себе конечности – только бы не идти на фронт.

Ранее глава Минобороны России сообщил, что потери ВСУ только за январь превысили 23 тысячи. По словам Сергея Шойгу, Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Несмотря на эти усилия киевского режима, российские подразделения продвигаются вперед.

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