Медиакомпании Европы предъявили Google иск на 2 миллиарда евро

IT-гигант обвинили в нарушении антимонопольного законодательства

Возмещения ущерба на сумму около 2,1 миллиарда евро потребовали от американской корпорации Google медиакомпании Европы. Под иском, поданным в суд Нидерландов, подписались 32 медийные организации.

Как сообщает газета Politico, иск касается политики Google в области цифровой рекламы. Истцы утверждают, что корпорация злоупотребляет своим доминирующим положением. В результате медиакомпании получают меньше доходов от рекламы, при этом им приходится больше платить за оказание рекламных услуг.

Иск в суд Нидерландов подали Axel Springer, Schibsted, DPG Media и другие медиакомпании из 17 стран Европы. Издание напоминает, что в июне 2023 года Еврокомиссия уже обвиняла Google в несоблюдении антимонопольного законодательства в области рекламного бизнеса.

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