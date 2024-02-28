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Медиакомпании Европы предъявили Google иск на 2 миллиарда евро

21:07
  • среда
  • 28 февраля 2024

IT-гигант обвинили в нарушении антимонопольного законодательства

Возмещения ущерба на сумму около 2,1 миллиарда евро потребовали от американской корпорации Google медиакомпании Европы. Под иском, поданным в суд Нидерландов, подписались 32 медийные организации.

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Как сообщает газета Politico, иск касается политики Google в области цифровой рекламы. Истцы утверждают, что корпорация злоупотребляет своим доминирующим положением. В результате медиакомпании получают меньше доходов от рекламы, при этом им приходится больше платить за оказание рекламных услуг.

Иск в суд Нидерландов подали Axel Springer, Schibsted, DPG Media и другие медиакомпании из 17 стран Европы. Издание напоминает, что в июне 2023 года Еврокомиссия уже обвиняла Google в несоблюдении антимонопольного законодательства в области рекламного бизнеса.

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