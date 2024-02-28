"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на МКС

Экипажу ничего не угрожает

Утечку воздуха на борту Международной космической станции обнаружили специалисты. Эту информацию подтвердили в "Роскосмосе". В госкорпорации отметили, что экипаж регулярно обследует станцию на предмет устранения возможных мест утечки. Поступающие с борта МКС данные передаются для анализа специалистам в штатном режиме.

Об утечке воздуха на МКС заявил в среду руководитель программы Международной космической станции в НАСА Джоэль Монтальбано. Он сообщил, что течь расположена в кормовой части российского сервисного модуля, где происходит стыковка грузовых кораблей "Прогресс".

В "Роскосмосе" уточнили, что значительное количество времени экипажа занимают ремонтно-восстановительные работы. Причина – устаревание конструкций станции. В госкорпорации подчеркнули, что экипажу МКС из-за утечки ничего не угрожает, передает РИА Новости.

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