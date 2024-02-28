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ФСБ задержала подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Петербурге

21:46
  • среда
  • 28 февраля 2024

Его обвиняют в терроризме

Подозреваемого в поджоге релейного шкафа на пригородной железной дороге задержали сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. В отношении 21-летнего жителя Северной столицы возбуждено уголовное дело о теракте.

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По данным следствия, злоумышленник поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево и Стрельна в Петродворцовом районе города. Уголовное дело по статье о теракте возбудил Санкт-Петербург-Балтийский линейный отдел МВД на транспорте, передает ТАСС.

Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что возгорание произошло рано утром 10 февраля в 400 метрах от станции Стрельна. Происшествие не повлияло на движение поездов.

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