Политолог Орлов: России есть чем ответить на конфискацию активов

Экономика страны растет и развивается

Западные политики все еще надеются изъять замороженные российские активы. Может ли наша страна принять при необходимости ответные финансовые меры? Какие политические и экономические решения убедят покровителей Киева в бесполезности давления на Россию?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"России есть чем ответить. Как в узком смысле, так и в широком. Во-первых, у нас тоже есть западные замороженные активы. Во-вторых, что касается ответа в широком смысле, - это суверенная внутренняя политика, развитие целого ряда отраслей национальной экономики. IT, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная отрасль - все это толкает национальную экономику вверх, дает рост, который необходим стране в условиях внешнего санкционного давления", - указал эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео

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