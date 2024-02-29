Снова русские виноваты?

Олимпиада в Париже под угрозой срыва! Ровно пять месяцев до открытия всемирных Игр, а проблемы олимпийской столицы растут, как снежный ком. В неспокойные времена беда не приходит одна. Французская пресса обсуждает тревожную новость: в чьи руки попала информация, связанная с обеспечением безопасности на всемирных соревнованиях?

"Безопасность Олимпийских игр поставлена под угрозу. Беспокойство усиливается за 5 месяцев до старта игр после того, как компьютер, содержащий секретные данные, был украден из поезда на вокзале Гар-дю-Нор", - пишет СМИ.

Сотрудник мэрии Парижа - инженер - сообщил полиции, что у него украли сумку с ноутбуком и USB-ключами. На всех устройствах содержалась конфиденциальная информация, в том числе планы по обеспечению безопасности. Положил на полку. А сумка возьми - да и пропади.

Кто виноват? Пока ответа нет. Но французская контрразведка призывает граждан к бдительности. Срочно сообщайте об активности русских агентов во Франции, говорят. Они пытаются расколоть французское общество в преддверии Олимпийских игр в Париже, используя любые неудобные темы - от пенсионной реформы до засилия клопов. Вот это да!

Засилье клопов стало прошлой осенью настоящим кошмаром для жителей Парижа. Кровососы плодились в квартирах, кинотеатрах, густо заселяли поезда, общественные здания. Победить их не смогли. Поэтому пришли к выводу: клопы - продукт российской пропаганды. И наша программа приложила к этому руку. Всем покусанным парижанам как-то сразу стало легче.

Когда в ноябре прошлого года в 10-м округе Парижа разрисовали звездами Давида дома, в которых жили евреи, французский МИД обвинил Россию в "создании напряженности" внутри страны из-за того, что эти фотографии были опубликованы в СМИ. Беспорядки на улицах французских городов, горы мусора, дружелюбные крысы, которых по статистике больше, чем парижан, - так будет встречать гостей столица летней Олимпиады. Да еще ноутбук с секретами украден. Но проще, конечно, все списать на Россию, даже клопов.

Еще больше информации - в Telegram-канале "Великий Перепост". Подписывайтесь, обсуждайте - ваше мнение услышат

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"