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Российские штурмовые подразделения закрепились в селе Работино

08:36
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Мотострелки группировки "Юг" застают противника врасплох и занимают его опорные пункты

Российские штурмовые подразделения закрепились в селе Работино Запорожской области. Мотострелки группировки "Юг" застают противника врасплох и занимают его опорные пункты. На купянском направлении российские ПВО за сутки сбили 48 вражеских беспилотников и уничтожили до десятка единиц различной техники. На донецком экипажи Су-25 ликвидировали скопления живой силы боевиков.

На южнодонецком участке фронта расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" поразили бронированную технику неонацистов. Обычно легкий беспилотник подлетает к цели на скорости 150 километров в час - увернуться от него практически невозможно, а кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной до 30 сантиметров. "Птичка" надежна и неприхотлива - готова работать в любую погоду и уничтожать выявленные объекты противника на расстоянии до трех десятков километров.

На авдеевском направлении расчеты самоходных гаубиц "Гиацинт" группировки "Центр" уничтожили взводный опорник киевских боевиков. Данные о скоплении в лесополосе живой силы противника передала разведка. Артиллеристы произвели по врагу серию точных выстрелов 152-миллиметровыми снарядами. После выполнения задачи быстро замаскировали орудие и отправились в подземные укрытия в ожидании новых координат.

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