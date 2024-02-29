В Минобороны рассказали о героической службе бойцов в зоне СВО

Рядовой Сергей Бугримов вовремя заметил передвижение на двух пикапах диверсионно-разведывательной группы ВСУ

Минобороны России представило новых героев СВО.

Гвардии рядовой Владимир Фатеев обнаружил вражеский беспилотник, который вел наблюдение за российскими позициями, и открыл по нему огонь из стрелкового оружия. Украинский дрон рухнул вдали от мест размещения наших бойцов и техники. Грамотные действия Фатеева предотвратили атаку неприятеля с воздуха.

Рядовой Сергей Бугримов вовремя заметил передвижение на двух пикапах диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Радикалы пытались запустить ударный дрон большого размера и грузоподъемности. Бугримов оперативно передал координаты нашей артиллерии. После точного удара один вражеский автомобиль был уничтожен, а противник обратился в бегство, бросив снаряжение и оборудование.

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