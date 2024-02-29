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Представлен официальный список болезней Байдена

08:38
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Деменции там нет, зато есть артрит

Лидеры американского Конгресса смогли договориться о бюджете, чтобы предотвратить так называемый шатдаун. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Уже с 1 марта работа государственных органов могла остановиться из-за прекращения финансирования. Впрочем, законодателям, которые только что вернулись с каникул, еще предстоит проголосовать за соглашение - на это остается всего один день. Кроме того, достигнутые договоренности - временные, они продлят работу министерств и ведомств лишь до 8 и 22 марта. Согласовать полноценный годовой бюджет по-прежнему не получается.

После одобрения Конгрессом законопроект должен подписать президент, который накануне прошел ежегодное обследование в военном медицинском центре. По его итогам сам Байден заявил, что в полном порядке и даже еще слишком молод. Лечащий врач подтвердил: глава государства - активный и крепкий мужчина, способный исполнять свои обязанности.

Впрочем, есть и нюансы: Байден страдает от артрита, проблем с ЖКТ, повышенного уровня липидов и остановок дыхания во сне. Это сообщение уже высмеял Дональд Трамп, назвавший нынешнего президента психически и физически неполноценным человеком.

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