ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Ставрополье ликвидировали крупный природный пожар

08:43
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Сухая трава пылала на площади в 80 гектаров

Крупный природный пожар ликвидирован на Ставрополье. С огнем боролись около ста спасателей и 15 единиц спецтехники.

Сухая трава пылала на площади в 80 гектаров. Очаг возгорания находился в районе горы Большое седло. Расчетам удалось не допустить распространения пламени на ближайшие постройки и уберечь Кисловодский национальный парк.

Для тушения пришлось усилить группировку пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняют.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Природный пожар
Природный пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.