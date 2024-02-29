На Ставрополье ликвидировали крупный природный пожар

Сухая трава пылала на площади в 80 гектаров

Крупный природный пожар ликвидирован на Ставрополье. С огнем боролись около ста спасателей и 15 единиц спецтехники.

Сухая трава пылала на площади в 80 гектаров. Очаг возгорания находился в районе горы Большое седло. Расчетам удалось не допустить распространения пламени на ближайшие постройки и уберечь Кисловодский национальный парк.

Для тушения пришлось усилить группировку пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняют.

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