Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

Звезды как никогда щедры

Овны

С чего вам начать эту весну? Начните с благодарности самим себе: вы пережили холодные мрачные зимние дни, это ли не победа?

Тельцы

Звезды сегодня бросили все силы на вашу поддержку! И Солнце, и Луна, и ваш Юпитер работают на то, чтобы вы оказались в нужное время в нужном месте.

Близнецы

Работа и еще раз работа - вам некогда думать на мартовские темы. Карьера и бизнес сами себя не сделают, а именно сейчас вы обладаете ключами к своему успеху!

Раки

Весна вас трогает до глубины души! Светила в водных знаках делают свое дело. Так что мечтайте, наслаждайтесь прогулками, стройте планы, погружайтесь в самих себя.

Львы

Выбирайте: домашние дела или рабочие? В чем-то одном вам основательно сегодня повезет. Особенно в финансовом отношении: деньги или активы на пути к вам.

Девы

Учеба, дальние поездки, переговоры, заботы, относящиеся ко второму браку - вот ваши темы дня. Звезды помогут обойти все острые углы, если вы сами к этому готовы.

Весы

Вас ожидает успешный день в плане финансов. Можно приобретать ценные бумаги, инвестировать, а еще купите что-нибудь для своего удобства на работе: кресло, например.

Скорпионы

Луна в вашем знаке не ведает компромиссов, но сегодня ее задобрило милостивое Солнце. Вы будете влюблять в себя, очаровывать и делать блестящие творческие вещи.

Стрельцы

Вы даже не думаете пускаться во все тяжкие и отмечать приход весны. И правильно: звезды как никогда щедры, поэтому вложите все свои силы в зарабатывание денег.

Козероги

Дар красноречия позволит вам блестяще справиться с публичным выступлением или первым свиданием. Выходите в эфир, заявляйте о себе - вы будете убедительны!

Водолеи

Марс с Венерой продолжают подогревать ваши внутренние противоречия. Если справитесь сами с собой, то сможете вполне успешно решать бытовые и денежные вопросы.

Рыбы

Солнце в вашем знаке сегодня главный дирижер звездного оркестра, так что вся власть в ваших руках! Занимайтесь тем, что актуально, - у вас все будет получаться хорошо!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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