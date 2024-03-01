Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

Звезды как никогда щедры
Овны
С чего вам начать эту весну? Начните с благодарности самим себе: вы пережили холодные мрачные зимние дни, это ли не победа?
Тельцы
Звезды сегодня бросили все силы на вашу поддержку! И Солнце, и Луна, и ваш Юпитер работают на то, чтобы вы оказались в нужное время в нужном месте.
Близнецы
Работа и еще раз работа - вам некогда думать на мартовские темы. Карьера и бизнес сами себя не сделают, а именно сейчас вы обладаете ключами к своему успеху!
Раки
Весна вас трогает до глубины души! Светила в водных знаках делают свое дело. Так что мечтайте, наслаждайтесь прогулками, стройте планы, погружайтесь в самих себя.
Львы
Выбирайте: домашние дела или рабочие? В чем-то одном вам основательно сегодня повезет. Особенно в финансовом отношении: деньги или активы на пути к вам.
Девы
Учеба, дальние поездки, переговоры, заботы, относящиеся ко второму браку - вот ваши темы дня. Звезды помогут обойти все острые углы, если вы сами к этому готовы.
Весы
Вас ожидает успешный день в плане финансов. Можно приобретать ценные бумаги, инвестировать, а еще купите что-нибудь для своего удобства на работе: кресло, например.
Скорпионы
Луна в вашем знаке не ведает компромиссов, но сегодня ее задобрило милостивое Солнце. Вы будете влюблять в себя, очаровывать и делать блестящие творческие вещи.
Стрельцы
Вы даже не думаете пускаться во все тяжкие и отмечать приход весны. И правильно: звезды как никогда щедры, поэтому вложите все свои силы в зарабатывание денег.
Козероги
Дар красноречия позволит вам блестяще справиться с публичным выступлением или первым свиданием. Выходите в эфир, заявляйте о себе - вы будете убедительны!
Водолеи
Марс с Венерой продолжают подогревать ваши внутренние противоречия. Если справитесь сами с собой, то сможете вполне успешно решать бытовые и денежные вопросы.
Рыбы
Солнце в вашем знаке сегодня главный дирижер звездного оркестра, так что вся власть в ваших руках! Занимайтесь тем, что актуально, - у вас все будет получаться хорошо!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"