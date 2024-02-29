Конгресс США достиг соглашения для предотвращения шатдауна

Подробности станут известны в ближайшие дни

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют не допустить приостановки работы федерального правительства — шатдауна.

Как пишет Politico, конгрессменам удалось прийти к компромиссу по нескольким законопроектам, касающимся расходов федерального бюджета. Детали пока неизвестны.

Однако сообщается, что согласована пролонгация финансирования одних правительственных структур до 8 марта, других — до 22 марта.

Шатдаун в Соединенных Штатах — регулярно возникающая угроза. В ноябре 2023 года американским законотворцам пришлось принимать документ, который отложил его до середины января для одних министерств и до начала февраля для других. В январе вновь встала необходимость вернуться к этому вопросу, финансирование работы правительственных учреждений продлили до марта.

На этом фоне в Конгрессе могут поднять вопрос об отстранении от власти престарелого главы государства Джо Байдена — уже подготовлена соответствующая резолюция. Многих смущают его постоянные оговорки и другие нелепые казусы.

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