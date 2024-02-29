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В Германии опубликовали "план нападения" России

08:39
  • четверг
  • 29 февраля 2024

На Западе пытаются обвинить Россию в агрессии

Таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на Североатлантический альянс. Издание составило его, основываясь на документе, представленном германскому парламенту.
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных на Украину

Как утверждает газета, целью пресловутой "российской агрессии" может стать "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". При этом Россия якобы может построить свое нападение по сценарию из четырех фаз.

  1. Массовая кампания дезинформации, кибератаки на объекты критической инфраструктуры.
  2. Крупные маневры российских войск на границах НАТО, усиление шпионажа и саботажа.
  3. Непосредственное нападение России на страны НАТО, точечные удары по ФРГ, массовое выведение из космоса спутников.
  4. Прорыв российских войск к территории Германии, боевые действия на суше, в море, в воздухе и в космосе, не исключено применение химического, биологического и ядерного оружия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверял, что Североатлантический альянс стремится не допустить эскалации конфликта на Украине и помешать его перерастанию в прямое противостояние с Россией. Якобы именно с этой целью военно-политический блок наращивает свое присутствие на восточном фланге.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что Столтенберга надо отправить в отставку немедленно, поскольку он позволяет себе заявления, равносильные объявлению войны России. Так Брайен охарактеризовал высказывание генсека НАТО о разрешении ВСУ применять истребители F-16 для нанесения ударов по территории России.

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