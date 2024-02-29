Депутат Госдумы подчеркнул, что в этом случае Франция станет стороной конфликта

Если Франция введет войска на Украину, то это будет расценено как оккупация. И в конфликте появится третья сторона. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в интервью агентству РИА Новости.

Политик считает, что жители Франции стали "заложниками нацистского режима во главе с президентом Зеленским". Если французская армия вступит в этот конфликт, то страна будет признана агрессором. Со всеми вытекающими последствиями.

Шеремет подчеркнул, что идея Макрона мертва и неосуществима. А Зеленскому французские солдаты уже вряд ли смогут помочь. "Франция еще разочаруется в отношениях с Украиной, как это произошло с Польшей", - добавил политик.

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