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Шеремет: ввод французских войск на Украину будет расценен как оккупация

08:01
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Депутат Госдумы подчеркнул, что в этом случае Франция станет стороной конфликта

Если Франция введет войска на Украину, то это будет расценено как оккупация. И в конфликте появится третья сторона. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в интервью агентству РИА Новости. 
 
Политик считает, что жители Франции стали "заложниками нацистского режима во главе с президентом Зеленским". Если французская армия вступит в этот конфликт, то страна будет признана агрессором. Со всеми вытекающими последствиями. 
 
Шеремет подчеркнул, что идея Макрона мертва и неосуществима. А Зеленскому французские солдаты уже вряд ли смогут помочь. "Франция еще разочаруется в отношениях с Украиной, как это произошло с Польшей", - добавил политик. 
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