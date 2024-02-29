Красная икра в России подешевела

Цены на деликатес снизились перед Масленицей

Перед масленичной неделей в России подешевела красная икра. Деликатес сейчас продается на 6% дешевле, чем годом ранее в это же время. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на аналитику оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Эксперты считают, что причиной снижения цены стал рекордный в этом году улов лососевых.

Всплеск спроса на красную икру в России традиционно фиксируется перед Новым годом и Масленицей. Деликатес - одна из самых любимых добавок к блинам. Поэтому его закупают, чтобы полакомиться на масленичной неделе. Медианная цена икры на прошлой неделе составила 6124 рубля за килограмм. При этом количество покупок на 14% меньше, чем год назад.

Напомним, в этом году Масленицу будут праздновать 18 марта. А масленичная неделя - с 11 по 18 марта, так как традиционно она предшествует Великому посту у православных христиан. Пасха в этом году также будет поздней - 5 мая.

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