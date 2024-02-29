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Захарова оценила эффективность соглашений Киева и стран Запада по безопасности

08:55
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Они ничего не меняют по существу

Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу. Такое заявление сделала в четверг, 29 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что украинские власти подписали подобные документы уже с рядом западных государств, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию.

Хотя в Киеве эти бумаги окрестили "гарантиями безопасности", в действительности о "гарантиях" во всех документах речи нет, в них лишь констатируется военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее глава итальянского внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни заявлял, что соглашение по безопасности, заключенное с Украиной, не предполагает какие-либо финансовые обязательства со стороны Рима. По словам министра, документ является "политическим и символическим".

При этом конференция по Украине в Париже, заявленная как мирная, не приблизила политическое урегулирование конфликта. Глава правительства Словакии Роберт Фицо отмечал, что участники мероприятия были настроены "любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась".

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Мария Захарова
Мария Захарова
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