Страна уже отправила Киеву 22 пакета военной помощи

Финляндия не ограничивала Украину в возможности наносить удары предоставленным ей оружием по объектам на территории России. Об этом рассказал председатель финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

Как уточнили в Хельсинки, ограничения такого характера были введены преимущественно государствами, которые предоставили украинской стороне системы оружия дальнего радиуса действия.

Копра выразил мнение, что "Украина должна иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле", сообщает ТАСС.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что генсека НАТО Йенса Столтенберга надо отправить в отставку, поскольку он позволяет себе заявления, равносильные объявлению войны России. Так Брайен охарактеризовал высказывание генсека НАТО о разрешении ВСУ применять истребители F-16 для нанесения ударов по территории России.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Вашингтон является прямым соучастником преступлений киевского режима, которые "поражают своей жестокостью и изощренной человеконенавистнической природой", поскольку США снабжают Украину оружием для совершения этих преступлений.

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