Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Мероприятие проходит в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин начал оглашать свое послание Федеральному собранию.

Мероприятие проходит в Гостином дворе. На выступлении присутствуют члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, главы ведомств, а также - участники специальной военной операции.

Ранее в Кремле отказались заранее раскрывать темы, которые затронет глава государства. Вместе с тем сам российский лидер обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.

Согласно Конституции, президент обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. В 2023 году мероприятие прошло 21 февраля. Путин во время послания объявил, в частности, о приостановке договора ДСНВ, а также мерах поддержки участников СВО.

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