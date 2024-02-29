ВСУ признали уничтожение своей диверсионной группы в Херсоне

20 элитных спецназовцев были убиты на Тендровской косе

Украина признала уничтожение своей диверсионной группы на Тендровской косе под Херсоном. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале ВСУ. Там же уточнили, что погибли спецназовцы из 73-го морского центра. При этом точное количество погибших не называется.

Ранее ряд российских телдеграм-каналов сообщили о гибели 20 диверсантов. По данным этих же источников, одного человека удалось взять в плен. Информацию об уничтожении группы сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Он предположил, что это был тот самый "сюрприз", который анонсировал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит новое контрнаступление. И что главный план - "развить успех на Черном море". Этот же план подтвердил и глава ГУР Кирилл Буданов.

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