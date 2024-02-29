Новая Зеландия ввела очередную порцию санкций против России

В черный список попали 45 физических и 16 юридических лиц

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в четверг, 29 февраля, объявил о новом пакете санкций в отношении России из-за российской спецоперации на Украине.

Как уточнил политик, в санкционный список попали 45 физических и 16 юридических лиц.

Наряду с этим Новая Зеландия установила предельные цены на нефть российского происхождения, а также запретила экспорт товаров, подпадающих под ограничения, в Россию и Белоруссию через третьи страны, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что наша страна будет отвечать на санкции "практическими делами", а именно — развитием национальной экономики в стремлении сделать ее самодостаточной.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил в ответ на санкции мстить Западу "везде, где только можно". По его словам, в России привыкли к ограничениям, но новые запреты направлены против всего населения нашей страны.

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