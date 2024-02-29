ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новая Зеландия ввела очередную порцию санкций против России

09:37
  • четверг
  • 29 февраля 2024

В черный список попали 45 физических и 16 юридических лиц

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в четверг, 29 февраля, объявил о новом пакете санкций в отношении России из-за российской спецоперации на Украине.
Санкции не сломили экономику России

Как уточнил политик, в санкционный список попали 45 физических и 16 юридических лиц.

Наряду с этим Новая Зеландия установила предельные цены на нефть российского происхождения, а также запретила экспорт товаров, подпадающих под ограничения, в Россию и Белоруссию через третьи страны, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что наша страна будет отвечать на санкции "практическими делами", а именно — развитием национальной экономики в стремлении сделать ее самодостаточной. 

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил в ответ на санкции мстить Западу "везде, где только можно". По его словам, в России привыкли к ограничениям, но новые запреты направлены против всего населения нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новая Зеландия
Новая Зеландия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.