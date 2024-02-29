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Собянин: Новоселье по реновации отпраздновали почти 130 тыс. москвичей

09:35
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Еще порядка 26 тысяч человек оформляют документы или находятся в процессе переселения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что почти 130 тысяч жителей столицы по программе реновации переехали в новое жилье.

"Еще порядка 26 тыс. человек пока оформляют необходимые для переезда документы или находятся в процессе переселения", - добавил глава города.

Современные квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 281 доме во всех административных округах, указал также мэр.

По словам Собянина, всего в Москве уже расселено 600 зданий, 29 из них - с начала года.

"На месте старого фонда возводим новые дома. Сейчас на таких территориях строим 109 корпусов площадью порядка 2 млн кв. м, где будет жилье для более чем 70 тыс. человек", - сообщил градоначальник.

Как уточнил мэр, весь процесс переходит на новый уровень - от строительства отдельных домов к полноценной квартальной застройке. 

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