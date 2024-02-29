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Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

09:56
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Новые инвестпроекты дадут Москве еще 1,9 тысячи рабочих мест

Город одобрил строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО), офисных и торговых помещений в районе Западное Дегунино (САО), а также образовательного комплекса (школы с детским садом), детского сада и торгового центра в поселении Марушкинское (ТиНАО). Об этом в четверг, 29 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, всего будет создано свыше 1,9 тысячи рабочих мест.

Логистический комплекс появится вблизи станции Зеленоград-Крюково МЦД-3 — на территории промзоны Центра информатики и электроники. Офисные и торговые помещения — недалеко от станции метро "Верхние Лихоборы". Образовательный комплекс, детский сад и торговый центр — рядом со станцией Санино МЦД-4.

Программу стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы утвердило в 2019 году. Инвесторам, создающим новые рабочие места, предоставляют льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Ранее сообщалось, что крупная девелоперская компания получила патент на технологию, позволяющую сократить сроки строительства до 10-15%. Это оптимизирует использование рабочих рук и создает новые рабочие места в технологичной отрасли.

Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что России в условиях рестрикций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения.

Как уточнял президент России Владимир Путин, нашему государству на рынке труда не хватает 2,5 миллиона человек, причем безработных в стране всего 460 тысяч. Также он подчеркнул, что необходимо решать вопросы трудовой миграции, в том числе приглашать иностранных специалистов.

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