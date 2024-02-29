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ВС России продолжают наступление на донецком направлении

11:42
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Тем временем в Авдеевке завершают разминирование

Последние надежды ВСУ удержать донецкий фронт рухнули. Накануне российские войска штурмом взяли Красногоровку. Выбили националистов из поселков Тоненькое и Бердычи. Целиком перешла под контроль наших бойцов и Орловка. Та самая, которая еще вчера находилась в тылу у националистов. А киевский генштаб называл Орловку едва ли не главным новым укрепрайоном и стягивал туда резервы.

Крупный успех - и на юге Донецкой области. Российские танки прорвались через минные поля к Работино, в упор нанося удары по позициям ВСУ. И открыли тактический коридор десантникам. В итоге - Работино вновь под нашим огневым контролем. Бойцы говорят, это результат хорошо подготовленной, спланированной и скоординированной операции, в которой участвовали все подразделения.

Кадры из Курахово. Российская авиация тяжелыми бомбами уничтожает позиции ВСУ в промзоне. Но примечательно другое. Ликвидация укрепрайона, похожего на авдеевский, началась еще на стадии его формирования. То есть когда бандеровцы только собирались окапываться и готовиться к обороне.

В самой Авдеевке уже скоро начнут ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции. Это тот самый многострадальный объект, который боевики удерживали 9 лет. И, по сути, отрезали столицу Донбасса от водоснабжения. Теперь, говорят бойцы, все поменяется, и город больше не будет испытывать проблем с питьевой водой. Надо только очистить все подвалы от мин и снарядов.

Сегодня Авдеевке очень нужны рабочие руки. В прошлом шахтер Александр хотя и имеет инвалидность, но просит главу ДНР - только скажите, что надо делать и где. А мы справимся. Власти уже набирают местных жителей в структуры ЖКХ. Это им предстоит очищать город от мусора и разбирать завалы. Но прежде необходимо вывезти в пункты временного размещения тех, кто остался без крова.

Восстановление Авдеевки будет комплексным. То есть одновременно с жилищным фондом в городе начнут возводить школы, детские сады и больницы. И конечно - промышленные предприятия. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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