Обновленный Байден и выжидающий Трамп: что происходит в политике США

Конгресс меж тем все-таки достиг соглашения по бюджету

В США теперь обновленный президент. Во всяком случае - на ближайшее время. Сертификат выдал лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор. В госпитале в пригороде Мэриленда процедура медосмотра, за которой без преувеличения следили по всей Америке, заняла не более 15 минут, что многих удивило. Вернувшегося в Белый дом Байдена журналисты забросали вопросами. В ответ он постарался показать, что еще не разучился шутить, а значит - все в порядке.

"Они думают, что я выгляжу слишком молодо. Нет ничего, что отличалось бы от результатов прошлого года", - сказал Байден.

Под еще более мощный шквал вопросов затем попала пресс-секретарь Белого дома. Карин Жан-Пьер отбивалась как могла. Сообщила, что официальное заключение о состоянии здоровья президента будет опубликовано в ближайшее время. И главное - когнитивный тест Байден не проходил, в этом нет необходимости.

Но несмотря на все заявления Белого дома, большинство в обществе и многие американские политики настаивают - тест Байдену необходим. В частности, об этом неоднократно говорила республиканка Никки Хейли. Впрочем того же она требовала и от своего соперника по праймериз от партии Дональда Трампа - ведь разница в возрасте между ним и Байденом всего четыре года. Неудивительно, что оба с удовольствием используют возраст оппонента при каждом удобном случае и обвиняют друг друга в умственном упадке.

Правда, это не помешало Трампу уверенно победить на праймериз в Южной Каролине, Мичигане и еще ряде штатов. Причем в Мичигане победил и Байден - от своей партии.

Но еще интереснее развивается ситуация в Иллинойсе, где суд запретил Трампу участвовать в праймериз 19 марта. И это уже третий штат после Колорадо и Мэна, где у экс-президента проблемы. На решение в Иллинойсе штаб уже подал апелляцию. А вот из Верховного суда для Трампа практически одновременно пришли хорошие вести. Приостановлено уголовное дело, которое возбудил специальный прокурор Джеком Смит в связи с заявлениями экс-президента после победы на выборах Джо Байдена, а также призывами к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Я думаю, что здесь для Трампа идет игра на время. Его команда понимает, что если они смогут оттянуть рассмотрение и этот процесс не начнется до выборов, то тогда они выиграют", - отметила Реббека Гилл, профессор политических наук университета штата Невада.

И, в принципе, время еще есть, а уверенная поступь Трампа на праймериз в штатах вселяет уверенность в его сторонников. А вот в команде Байдена сильнейший цейтнот. Правда, в данном случае не предвыборный, а внутриполитический. Накануне Конгресс все-таки достиг соглашения по бюджету, чтобы не допустить прекращения работы правительства. Однако еще предстоит голосование, где, как показывает практика последнего времени, всякое может случиться. И если согласованные меры не будут одобрены, шатдаун наступит уже 2 марта.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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