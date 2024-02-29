Послание Путина Федеральному собранию: ожидания и прогнозы

Одной из ключевых тем, очевидно, станет спецоперация

Около получаса остается до начала одного из ключевых событий в политической жизни России. Ровно в полдень Владимир Путин в Гостином дворе выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент даст оценку положению дел в стране и обозначит приоритеты развития. Полный список тем традиционно не раскрывается, но некоторые детали все-таки стали известны.

Послание президента в этом году можно увидеть не только по телевизору. Ключевые тезисы будут транслировать на медиа-фасадах и огромных мониторах по всей стране. А их почти миллион! В 20 регионах организовали специальные киносеансы. Следить будут даже на МКС. Накануне об этом заявил Олег Кононенко – командир корабля "Союз МС-24". Подчеркнув, что от объявленных президентом решений и ориентиров зависит будущее страны. И это, пожалуй, лучшая характеристика.

Сам Владимир Путин совсем недавно отметил, что, учитывая политический календарь, прежде всего предстоящие выборы главы государства, это послание по сути станет постановкой задач на ближайшие 6 лет. Какими они будут, сейчас можно только предположить. Содержание послания заранее не анонсируется. Над итоговым текстом президент работает лично. Проводит совещания с профильными министрами, уточняет цифры и данные.

Для Путина это послание станет уже 19-м. Сама процедура предусмотрена Конституцией. В прошлом году оглашение послания продолжалось 1 час 45 минут. Дольше только в 2018-м - почти 2 часа. Тогда особое внимание глава государства уделил разработкам в сфере вооружений. И вот то, что еще несколько лет назад было лишь прототипом, сегодня успешно используется в зоне проведения спецоперации.

Очевидно, она станет одной из ключевых тем послания. Примечательно, что в зале, помимо депутатов, сенаторов, министров и губернаторов, много участников СВО и общественников. Ведь послание традиционно считается главным политическим событием года. Формально оно адресовано депутатам, но касается всех граждан страны.

Много внимания в своей речи глава государства год за годом уделяет социальной поддержке – индексации пенсий, пособий, дополнительным выплатам. Все это потом становится конкретными поручениями правительству.

Наконец, ждут от Владимира Путина оценки внешнеполитической ситуации. Учитывая стремительно меняющийся мир, важно понимать, какова в нем роль России. Оглашение президентского послания начнется в полдень по московскому времени.

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