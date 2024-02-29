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Послание Путина Федеральному собранию: ожидания и прогнозы

11:27
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Одной из ключевых тем, очевидно, станет спецоперация

Около получаса остается до начала одного из ключевых событий в политической жизни России. Ровно в полдень Владимир Путин в Гостином дворе выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент даст оценку положению дел в стране и обозначит приоритеты развития. Полный список тем традиционно не раскрывается, но некоторые детали все-таки стали известны.

Послание президента в этом году можно увидеть не только по телевизору. Ключевые тезисы будут транслировать на медиа-фасадах и огромных мониторах по всей стране. А их почти миллион! В 20 регионах организовали специальные киносеансы. Следить будут даже на МКС. Накануне об этом заявил Олег Кононенко – командир корабля "Союз МС-24". Подчеркнув, что от объявленных президентом решений и ориентиров зависит будущее страны. И это, пожалуй, лучшая характеристика.

Сам Владимир Путин совсем недавно отметил, что, учитывая политический календарь, прежде всего предстоящие выборы главы государства, это послание по сути станет постановкой задач на ближайшие 6 лет. Какими они будут, сейчас можно только предположить. Содержание послания заранее не анонсируется. Над итоговым текстом президент работает лично. Проводит совещания с профильными министрами, уточняет цифры и данные.

Для Путина это послание станет уже 19-м. Сама процедура предусмотрена Конституцией. В прошлом году оглашение послания продолжалось 1 час 45 минут. Дольше только в 2018-м - почти 2 часа. Тогда особое внимание глава государства уделил разработкам в сфере вооружений. И вот то, что еще несколько лет назад было лишь прототипом, сегодня успешно используется в зоне проведения спецоперации.

Очевидно, она станет одной из ключевых тем послания. Примечательно, что в зале, помимо депутатов, сенаторов, министров и губернаторов, много участников СВО и общественников. Ведь послание традиционно считается главным политическим событием года. Формально оно адресовано депутатам, но касается всех граждан страны.

Много внимания в своей речи глава государства год за годом уделяет социальной поддержке – индексации пенсий, пособий, дополнительным выплатам. Все это потом становится конкретными поручениями правительству.

Наконец, ждут от Владимира Путина оценки внешнеполитической ситуации. Учитывая стремительно меняющийся мир, важно понимать, какова в нем роль России. Оглашение президентского послания начнется в полдень по московскому времени. 

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Послание президента Владимира Путина
Послание президента Владимира Путина
Послание президента Владимира Путина
Послание президента Владимира Путина
Послание президента Владимира Путина
Послание президента Владимира Путина
Послание президента Владимира Путина
Послание президента Владимира Путина
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